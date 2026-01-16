Kızıltepe’de iş yerlerine silahlı saldırı

Edinilen bilgiye göre, Ceylanpınar yolu üzerinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, yan yana bulunan iş yerlerini silahlarla taradı. Saldırı sırasında çok sayıda mermi iş yerlerine isabet ederken, dükkanlarda kimsenin bulunmaması muhtemel bir facianın önüne geçti. Kurşunların sokakta park halinde bulunan bir tır ile şehir içi yolcu minibüsüne de isabet ettiği belirlendi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, iş yerlerinin duvar ve camlarında hasar oluştuğunu tespit etti. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemede çok sayıda boş mermi kovanı buldu. Kovanlar, balistik inceleme yapılmak üzere muhafaza altına alındı.

Saldırının ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.