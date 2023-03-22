Kızılay, ramazanda 19 milyon kişiye ulaşmayı planlıyor

Kızılay’ın koordinasyonunda Afet Beslenme Grubu, depremden etkilenen 10 il 49 ilçede bulunan 1,6 milyon afetzedeye Ramazan ayında da 3 öğün sıcak yemek dağıtımı kesintisiz devam ettireceğini açıkladı. Akşam yemeklerinin dağıtımı iftar saatlerinde gerçekleştirilecek. Oruç tutmayan afetzedeler içinde sabah ve öğle yemek dağıtımları aynı noktalarda çadır kentlerde yapılacak.

Kızılay, valilikler ve belediyeler tarafından kurulan iftar çadırlarında da sıcak yemek dağıtımı yapacak. Bölgedeki ikram aracıyla iftar saati ile sahur vakti arasında çay, kahve gibi sıcak içecek dağıtımları gerçekleştirilecek. İftar menüsünün yanında afetzedelere sahurluk/kahvaltılık kumanya verilecek. Sahur içeriği olarak piknik tipi (peynir, zeytin, reçel, tereyağı, helva) ürünler ve meyve suyu, simit/poğaça, su, ekmek dağıtımı yapılacak.

19 MİLYON KİŞİYE ULAŞMAK HEDEFLENİYOR

Depremzedelerin ihtiyaçlarını ramazan ayından da karşılamak için tüm imkanlarını seferber eden Kızılay, hayırseverlerinin bağışlarıyla daha fazla depremzedeye yardım ulaştırmayı planlıyor.

Kızılay, deprem bölgesindeki 10 ilde yaşayan ve Türkiye’nin farklı illerine tahliye edilen afetzede ve ihtiyaç sahibi 18.966.330 kişiye, Ramazan sosyal yardım planıyla; “Nakdi Yardım, Kızılay Esen Kart, Bayramlık, İftar Desteği, Konserve, Giyim Yardımı, Gıda Yardımı” aracılığıyla toplam 2 milyar 118 milyon TL değerinde yardım ulaştırmayı planlıyor.

Genel Merkez ve Şubeleri aracılıyla hayırseverlerden gelen bağışların desteği ile planlanan yardımların kapsamı ise şu şekilde açıklandı:

“1.736.452 Kişiye 376.307.636 TL değerinde nakdi yardım,

Deprem bölgelerindeki 148.667 haneye, 223.000.000 TL değerinde “Kızılay Esen Kart” dağıtımı,

1.073.376 kişiye, 128.555.525 TL değerinde gıda yardımı,

21.807 çocuğa, 12.242.186 TL değerinde bayramlık yardımı,

304.103 çocuğa, 15.577.094 değerinde çocuk ikram paketi dağıtımı,

1.170.888 kişiye, 84.713.747 TL değerinde konserve et dağıtımı,

493.409 kişiye, 76.056.044 TL değerinde giyim yardımı,

Türkiye genelindeki Kızılay şubeleri tarafından kurulacak iftar sofraları aracılığıyla 1.500.000 ihtiyaç sahibine, 30.000.000 TL değerinde iftar yemeği,

Kızılay’ın Türkiye genelindeki 36 aşevinden 3.5 Milyon kişilik 25.000.000 TL değerinde yemek dağıtımı,

Afetten etkilenen illerde Kızılay kendi imkanlarıyla 8.100.000 kişilik, 1.134.000.000 TL değerinde iftar ve sahur yemeği verecek. (Kızılay’ın koordine ettiği beslenme platformunun desteği ile bu rakam günlük 1.6 milyon, aylık ise 48 milyon kişiye iftar ve sahur yemeği verecek şekilde gerçekleştirilecektir)

8.100 yetim çocuğa, 567.000 TL değerinde beslenme desteği planlanmaktadır.”