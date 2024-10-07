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Kız yurduna giren zanlı yakalandı

Sivas'ta Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) kampüsüne izinsiz giren bir erkek şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

07.10.2024 - 09:56 |
Kız yurduna giren zanlı yakalandı

Sivas’ta, kız öğrencilerin kaldığı Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) kampüsüne izinsiz giren şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde kız öğrencilerin kaldığı Binali Yıldırım KYK kampüsünde yaşandı. Kampüste şüpheli bir kişinin görüldüğü ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmada M.Y. isimli şüphelinin tel örgülere zarar vererek kampüse girdiği tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan detaylı çalışmalar sonucunda M.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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