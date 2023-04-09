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Kız Kulesi'nin çevresindeki iskeleler kaldırıldı

Restorasyon çalışmalarında sona gelinen ve Mayıs ayında açılması planlanan Üsküdar'daki Kız Kulesi, çevresindeki iskelenin kaldırılmasıyla tamamen ortaya çıktı.

09.04.2023 - 17:50 | | İHA
Kız Kulesi'nin çevresindeki iskeleler kaldırıldı

İstanbul’un simgelerinden olan ve bir süredir restorasyon çalışmaları devam eden Kız Kulesi’nin çevresinde bulunan iskeleler kaldırılmaya başlandı.İskelelerin bir kısmının kaldırılmasıyla Kız Kulesi tamamen ortaya çıktı. Kulenin çevresindeki iskelelerin kaldırılmasıyla vatandaşlar da Kız Kulesi’nin fotoğraflarını çekti. Kız Kulesi, dronela havadan da görüntülendi. Mayıs ayı içerisinde açılması planlanan Kız Kulesi’nin restorasyon çalışmaları sürüyor.

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Kız Kulesi'nin çevresindeki iskeleler kaldırıldı

Kız Kulesi'nin çevresindeki iskeleler kaldırıldı

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