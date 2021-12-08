Kız arkadaşıyla tartışırken yakalandı! 9 yıl hapis cezası bulunuyordu!

Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinde kız arkadaşı ile tartışan Y.Y.’yi vatandaşlar polise ihbar etti. Kısa sürede olay yerine gelen Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri yaptıkları sorgulamada Y.Y.’nin 4 ayrı suçtan 9 yıl hapis cezası aldığı ve yakalamasının bulunduğunu tespit etti. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan zanlı emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye çıkarıldı. Zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.