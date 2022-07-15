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Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Boğaz'da saygı seyri

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehit ve gaziler anısına deniz araçlarıyla İstanbul Boğazı'nda saygı seyri düzenledi.

15.07.2022 - 15:59 | | Yalın Onat ERGÖR - Ömer HASAR - Ali AKSOYER / İSTANBUL, (DHA)
Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Boğaz'da saygı seyri

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nün 6.  yıl dönümü dolayısıyla şehit ve gazilerin anısına deniz araçlarıyla İstanbul Boğazı'nda saygı seyri düzenledi. Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'nde görev yapan gaziler ve şehitler için yapılan programda, 3 hızlı tahlisiye botu, 3 rib bot ve 1 römorkör olmak üzere 7 deniz aracı ile saygı seyri ve su gösterisi yapıldı. Ortaköy'den izlenebilen program, çevredekilerin ilgisini çekti.

"YAPILAN TÜM ETKİNLİKLERİ DESTEKLİYORUZ"

Programı izleyen Fatih Özen, "Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün düzenlemiş olduğu programı güzel buldum. Emeği geçen herkese teşekkürler. 15 Temmuz önemli ve anlamlı bir gün. 6. yıl dönümü bugün, yapılan tüm etkinlikleri destekliyoruz. Bu hain darbe girişiminin hem unutulmaması hem de bu tarz olayların yaşanmaması için bugünü tekrar anmamız çok önemli." dedi. Programı izleyen Merve Özen "Ben en başından itibaren izledim. Çok güzeldi. Allah birliğimizi bütünlüğümüzü bozmasın inşallah" dedi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DHA-Genel - Türkiye-İstanbul / Beşiktas - Ali AKSOYER

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Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Boğaz'da saygı seyri

Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Boğaz'da saygı seyri

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