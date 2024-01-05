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Kıvanç Talu Beril Talu gözaltına mı alındı? Var Böyle Tipler olayı nedir, Kıvanç Beril Talu çifti nerede?

'Var Böyle Tipler' kanalıyla bilinen sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'nun milyonlarca liralık vurgun yapıp yurt dışına kaçtığı iddia edilmişti. Şikayetler üzerine harekete geçen polis Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'yu yakaladı. Peki, Kıvanç Talu Beril Talu gözaltına mı alındı? Var Böyle Tipler olayı nedir?

05.01.2024 - 10:37 |
Kıvanç Talu Beril Talu gözaltına mı alındı? Var Böyle Tipler olayı nedir, Kıvanç Beril Talu çifti nerede?

'Var Böyle Tipler' kanalıyla bilinen sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'nun milyonlarca liralık vurgun yapıp yurt dışına kaçtığı iddia edilmişti. Şikayetler üzerine harekete geçen polis fenomen çifti gözaltına aldı.

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