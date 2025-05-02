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Kıtalar arası yürüyüşte tarihi an! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü yürüyerek geçti

02.05.2025 - 14:44Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA / İHA

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Kıtalar arası yolculuğun yalnızca yürüyerek de yapılabileceğini kanıtlamak amacıyla 26 yıl önce Şili’den yola çıkan İngiliz gezgin Karl Bushby, yaklaşık 50 bin kilometrelik yürüyüşünün önemli bir etabını İstanbul’da tamamladı. 56 yaşındaki Bushby, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü yürüyerek geçerek Asya’dan Avrupa’ya adım attı. Bushby’in geçişi dron ile görüntülendi.

Bushby, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının özel izniyle bu sabah 10.30'da köprünün Anadolu yakasından yürüyüşüne başlayarak, yaklaşık 10 dakikada Avrupa yakasına ulaştı.

Sabah saatlerinde en son kaldığı nokta olan Kuzguncuk Parkı'nda yürüyüşe başlayan Bushby'i köprüde bakanlık yetkilileri, Karayolları Genel Müdürlüğü personelleri ve emniyet ekipleri karşıladı.

Kıtalar arası yürüyüşte tarihi an 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü yürüyerek geçti

Burada AA muhabirine konuşan Bushby, "Çok uzun yolculuktan geldim. Bu noktaya gelmek kolay olmadı. İnanılmaz heyecanlıyım. Çok az insan bu köprüden yürüdü. Bu noktaya geldiğim için çok mutluyum. Türk halkına çok teşekkür ederim, bana çok yardımcı oldular." dedi.

Üç aydır yollarda olduğunu hatırlatan Bushby, trafikte ortalığı birbirine kattığı için herkesten özür diledi.

Kıtalar arası yürüyüşte tarihi an 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü yürüyerek geçti

"Çok şükür kimse ölmedi, ben de hala hayattayım." diyen İngiliz gezgin, "Yolculuğum boyunca çok şey öğrendim. Dünyanın ne kadar güzel olduğunu gördüm. Bence insanlar bunu ve dünyanın ne kadar güzel olduğunu hatırlamalı. 7/24 haberlerde aktarılan ölüm ve yıkımın dışında dünya harika bir yer. Bir gezgin olarak dünyanın en güzel tarafını, insanlığın en iyi tarafını gördüm." ifadelerini kullandı.

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Karl Bushby, vizesi kısa süre sonra biteceği için uçakla Meksika'ya geri dönecek ve vizesi yenilendiğinde tekrar kaldığı noktadan devam edecek.

 

 

 

 

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