Kış sofralarının vazgeçilmezi! Müceddere, öcce ve lebeniye büyük ilgi görüyor

Haberin Devamı

Kilis mutfağının köklü lezzetleri müceddere, öcce ve lebeniye, kış aylarında vatandaşların sofralarında yerini alıyor. 31 yıldır Kilis'te yöresel lezzetler sunan işletmeci Erdoğan Aktaş, yemeklerin yapılışını anlattı. Mesleğe endüstri meslek lisesinden mezun olduktan sonra bulaşıkçılıkla başladığını ifade eden Aktaş, "Komi, garsonluk, şeflik ve müdürlük derken yaklaşık 31 yıldır bu mesleğin içerisindeyim" dedi.



"Müceddere hem garibanın hem de zenginin yemeğidir''

Mücedderenin Arap kökenli bir yemek olduğunu vurgulayan Aktaş, "Kilis mutfağının önemli bir kısmı Arap mutfağından gelmektedir. Müceddere hem garibanın hem de zenginin yemeğidir. Her sofrada yer alan en özel yemeklerimizden biridir. Mercimek önce haşlanır, ardından bulgur eklenir. Kıvamını bulduktan sonra zeytinyağı ve soğanla kavrulur. Ortaya çok özel bir lezzet çıkar" şeklinde konuştu.



Kabağın biraz sert olması önemlidir

Bir diğer yöresel lezzetin öcce olduğunu söyleyen Aktaş, "Öcce yumurta ve unla yapılan, Kilis'in zeytinyağıyla pişirilen bir kış yemeğidir. Mücverle karıştırılır ama farkı şudur: Öcce'de havuç yoktur, mücverde vardır. Kabak, soğanla yapılır ve kabağın biraz sert olması önemlidir. Genelde haşlanmış nohut ve etle servis edilir" ifadelerini kullandı.



‘'Bulgur pilavıyla takım elbise gibidir"

Zeytinyağının Kilis mutfağının vazgeçilmezlerinden biri olduğunu belirten Aktaş, "Her yemeği süsleyen tırnaklı ekmeğimiz vardır, sofralarımızdan eksik olmaz. Lebeniye ise mısır kökenli bir yemektir. Biz çorba demiyoruz, yemek diyoruz. Düğünlerde, bayramlarda ve özel günlerde yapılır. Bulgur pilavıyla takım elbise gibidir" dedi.



‘'Annemin yemeğini yemiş gibi hissediyorum''

Müşterilerden Mustafa Yıldız ise yöresel yemeklere hayran olduğunu belirterek, "Harika bir lezzet. Lebeniye yediğim zaman annemin yemeğini yemiş gibi hissediyorum. Müceddere ve üzerine öcce, kış aylarında benim için vazgeçilmezdir. Severek ve beğenerek yiyoruz" diye konuştu.