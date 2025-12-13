Kırşehir’de telefoncu dükkanında bıçaklı kavga: 1 yaralı

Olay, saat 21.00 sıralarında Yenice Mahallesi Terme Caddesi 176’ncı Sokak’ta meydana geldi. Telefon dükkanı sahibi E.Ş.’yi, arkadaşı A.G. ziyarete geldi. Bu sırada E.Ş. ile aralarında husumet olduğu iddia edilen 2 kişi iş yerine girdi. E.Ş. ile husumetlileri arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada A.G., bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Kırşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.