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Kırşehir'de aranan 17 kişi yakalandı

Kırşehir'de, çeşitli suçlardan aranan 17 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

27.11.2023 - 15:58 | | İHA
Kırşehir'de aranan 17 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'kasten yaralama', 'silahla tehdit', 'kamu malına zarar', 'güveni kötüye kullanma' ve 'bilişim yolu ile hırsızlık' suçlarından aranan 17 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

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Bu kapsamda çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüpheliler saklandıkları evlerde yakalandı. Haklarında 9 yıl 34 ay 15 gün ile 4 yıl 5 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K., F.Y., S.Ü., Ş.K., H.K. ve D.A. emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konulurken, çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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