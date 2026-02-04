KIRŞEHİR TOKİ kura sonuçları: 500 bin konut çekilişi yapıldı! Kırşehir asil ve yedek listeler belli oldu

Haberin Devamı

TOKİ KIRŞEHİR 1633 konut çekilişi yapıldı. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar TOKİ 500 bin konut kampanyasında katıldı. Canlı yayınla belirlenen hak sahiplerinin isimleri açıklandı. e devlet ve TOKİ resmi sayfasından KIRŞEHİR asil ve yedek listeler belirlendi.

TOKİ Kırşehir kura çekilişi ne zaman, saat kaçta yapılacak?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Kırşehir’de inşa edilecek 1633 sosyal konut için kura çekim tarihi belli oldu. Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde 4 Şubat 2026 Çarşamba saat 11.00'de noter huzurunda, şeffaflık ilkesi gereği canlı yayın eşliğinde gerçekleştirilecek.

TOKİ Kırşehir kura çekimi canlı yayın nasıl izlenir?

Kura çekimine katılan adaylar, sonuçları fiziki olarak salonda bulunmadan da takip edebilecek. Canlı yayın sırasında asil ve yedek hak sahipleri tek tek açıklanacak.

TOKİ Kırşehir kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ Kırşehir kura sonuçları, çekilişin tamamlanmasının hemen ardından aynı gün içerisinde erişime açılacak. Asil ve yedek hak sahiplerini içeren isim listeleri, TOKİ tarafından ilan edilecek.

TOKİ kura sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir?

Kırşehir TOKİ kura sonuçlarını sorgulamak isteyen vatandaşlar TOKİ resmi internet sitesi ve e-Devlet Kapısı (www.turkiye.gov.tr) üzerinden T.C. kimlik numaraları ile sisteme giriş yaparak asil ya da yedek hak sahipliği durumu konut tipi bilgilerini görüntüleyebilir.

