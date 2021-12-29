Kırmızı kodlu uyarı yapıldı! 'Aşırı yağış' geliyor! Bu bölgede yaşayanlar dikkat...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak. Ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Ege kıyı kesimleri ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın, genellikle güney yönlerden, güneydoğu kesimler ile Doğu Akdeniz kıyılarında kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyılarında güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

PROF. DR. ORHAN ŞEN'DEN AÇIKLAMA

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise beklenen Hava Durumu ile ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu:

Edirne ve Kırklareli’nde yağışlar devam edecek. Çukur yerlerde su baskını oldu. Artık meteorolojiyi herkes takip etmeli, iklim değişikliği bu tür olayları artıracak.

Bugün yarın da devam ediyor yağış. Önemli bir şey daha söyleyeyim, bu gece yarın ve cuma günü Antalya’da çok kuvvetli yağış var. Su baskını ve diğer uyarıları yapmamız gerekiyor. Muğla’nın güney batı ilçelerinde de yağış gözüküyor.

İstanbul’da hava kapalı, 13-14 civarında. Sıcaklık yarın düşmeye başlayacak. Öğleden sonra yağış var ama yılbaşında yağmur kesiliyor. Kırklareli ve Edirne’de yağışlar devam ediyor.

METREKAREYE 300 KG YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bu geceden itibaren Antalya merkezde, zamanla batı ilçelerinde aşırı yağış (100-200 kg/m2), yüksek kesimler başta olmak üzere Kemer, Kumluca ve Finike’de yerel olarak 300 kg/m2 yağış beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, şöyle denildi: "Yağışların, bin 400 metre üzerindeki yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın güneydoğu yönlerden fırtına şeklinde (50-80 km/saat), batı ilçelerinde zaman zaman 90 km/saat esmesi bekleniyor. Cuma günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen aşırı yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."