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Kırmızı Bülten’le aranan iki uluslararası çete lideri İstanbul'da yakalandı

İçişleri Bakanlığı, İstanbul'da düzenlediği Kafes Operasyonu'nda Kırmızı Bülten'le aranan iki uluslararası çete liderinin yakalandığını duyurdu.

15.12.2023 - 08:22 |
Kırmızı Bülten’le aranan iki uluslararası çete lideri İstanbul'da yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bültenle aranırsa aransın, halkın huzurunu kaçıran ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine ve çetelere nefes aldırmayacaklarını belirtti.

Bakan Yerlikaya, "Interpol kırmızı bültenle aranan ve Belçika'da ülke genelinde uyuşturucu dağıtımı organize eden örgüt elebaşı İngiliz uyruklu Mohammed Zakir Miah İstanbul Büyükçekmece'de, Interpol kırmızı bültenle Vietnam'da ağır yaralama suçuyla aranan Çin uyruklu Chen Xuefeng İstanbul Bağcılar'da, düzenlenen Kafes-20 operasyonlarıyla yakalandılar." ifadelerini kullandı.

İki şüphelinin, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat, Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları şube müdürlüklerince ortak çalışmayla yakalandığı bilgisini veren Yerlikaya, Chen Xuefen'in Vietnam'a iade işlemlerinin tamamlandığını kaydetti.

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