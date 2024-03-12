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Kırmızı bültenle aranan DEAŞ mensupları Çorum'da yakalandı

Çorum'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 2'si kırmızı bültenle aranan 3 terörist yakalandı.

12.03.2024 - 17:32 |
Kırmızı bültenle aranan DEAŞ mensupları Çorum'da yakalandı

Çorum Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye'ye yönelik eylemlerini tespit ve deşifre etmek amacıyla yürütülen çalışmada, örgüt içinde farklı zamanlarda çatışma bölgelerinde eylem yaptıkları tespit edilen 3 kişi takibe alındı.

Teknik ve fiziki takibin ardından zanlılara ait adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 zanlının 2'sinin Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı belirlendi.

Zanlılar, işlemler için polis merkezine götürüldü.

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