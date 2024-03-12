Kırmızı bültenle aranan DEAŞ mensupları Çorum'da yakalandı
Çorum'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 2'si kırmızı bültenle aranan 3 terörist yakalandı.
12.03.2024 - 17:32 |
Çorum Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye'ye yönelik eylemlerini tespit ve deşifre etmek amacıyla yürütülen çalışmada, örgüt içinde farklı zamanlarda çatışma bölgelerinde eylem yaptıkları tespit edilen 3 kişi takibe alındı.
Teknik ve fiziki takibin ardından zanlılara ait adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda gözaltına alınan 3 zanlının 2'sinin Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı belirlendi.
Zanlılar, işlemler için polis merkezine götürüldü.