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Kırmızı bültenle aranan 3 suçlu yakalandı! Bakan Yerlikaya duyurdu

24.05.2025 - 08:59Güncellenme Tarihi:
Kırmızı bültenle aranan 3 suçlu yakalandı! Bakan Yerlikaya duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Ç.A. ve M.D.Ç. ve H.D.'nin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uluslararası düzeyde aranan suçluların yakalanmasına yönelik Adalet Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen operasyona ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Buna göre; 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma, sağlama' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Ç.A. Almanya'da, 'Reşit olmayan kişiye cinsel saldırı' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.D.Ç. Hırvatistan'da, 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ithal etmek' suçundan ulusal seviyede aranan H.D. Almanya'da yakalanarak, Türkiye'ye iadeleri sağlandı. 

 

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