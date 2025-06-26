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Kırklareli'nde yerli ve milli yulafta hasat başladı! Numuneler incelenecek

26.06.2025 - 10:34Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Kırklareli'nde yerli ve milli yulafta hasat başladı! Numuneler incelenecek

"Yerli ve milli tohumlarımızın ulaşmadığı çiftçi kalmasın" sloganıyla geliştirilen yerli yulaf çeşitlerinin hasadı Kırklareli'nde yapıldı.

Kırklareli'nin Vize ilçesinde Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile işbirliğinde yulaf çeşitlerinin demonstrasyonuna yönelik çalışma yapıldı. Çalışma kapsamında ekilen "Kınalı", "Halkalı" ve "Kaymaklı" yulaf çeşitlerinin hasadı yapıldı.

Kırklarelinde yerli ve milli yulafta hasat başladı Numuneler incelenecek

Yapılan hasatla alınan numuneler incelenerek verimi ve kalitesi yüksek olan çeşit belirlenecek.
Dün yapılan hasat töreninde konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, yerli tohumları önemsediklerini belirterek en verimli ve kaliteli çeşidin belirleneceğini ve bölgede tarımsal üretimi arttırmak için çalıştıklarını söyledi.

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