Kırklareli'nde şiddetli yağış hayatı felç etti! Başkan Bulut sular içinde şiir okudu

Kırklareli'nde kısa sürede etkisini artıran sağanak yağış, kent merkezindeki birçok cadde ve sokakta su baskınlarına yol açtı. Yağışla birlikte bazı bölgelerde rögarlar taştı, yollar suyla kaplandı. Ekipler, sahada yoğun şekilde su tahliye çalışması yürüttü.

Yağış sırasında Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut'un suyla kaplanan sokaklarda gezerek şiir okuması dikkat çekti. Başkan Bulut, yaşanan durumun temel sebebinin altyapı eksikliği olduğunu belirterek, "Yağan yağmur bir sorun değil, sorun yağan yağmur değil, bu bir rahmet. Bizim şu ana kadar önlem almamış olmamız bu görüntüleri ortaya çıkarıyor. İnşallah altyapının tamamlanmasıyla bu sorunlar ortadan kalkacak. Yağmura çok ihtiyacımız var. Ben tüm halkımızdan sabır istiyorum. Şehrimizde 60 kilogramın üzerinde yağış düştü. Gelecekte bu sorunlarla karşılaşılmayacak bir Kırklareli oluşturacağız" dedi.