GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemKırklareli'nde dehşete düşüren olay: Eski eşi ile kız arkadaşının yaşadığı evi ateşe verdi
HaberlerGündem Haberleri Kırklareli'nde dehşete düşüren olay: Eski eşi ile kız arkadaşının yaşadığı evi ateşe verdi

Kırklareli'nde dehşete düşüren olay: Eski eşi ile kız arkadaşının yaşadığı evi ateşe verdi

27.11.2025 - 21:14Güncellenme Tarihi:

Kaynak: KIRKLARELİ (İHA)

Kırklareli'nde dehşete düşüren olay: Eski eşi ile kız arkadaşının yaşadığı evi ateşe verdi

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde bir kadın, boşandığı eşi ve birlikte yaşadığı kadının bulundukları evi uyudukları sırada benzin dökerek ateşe verdi. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, Babaeski ilçesine bağlı Karahalil Beldesinde meydana geldi. İddiaya göre, B.D., boşandığı eşi C.S. ile birlikte yaşadığı öne sürülen Ç.Ç. adlı kadının bulunduğu eve geldi. B.D. (40), C.S. (46) ve Ç.Ç. (41) uyuduğu sırada benzin dökerek evi ateşe verdi.

Biri olay yerinde can verdi, diğeri hastaneye kaldırıldı

Evden yükselen alevleri ve çığlıkları duyanların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, alevlerin arasında kalan C.S.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay ağır yaralan Ç.Ç. ise sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kırklareli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli kadın gözaltında

Dehşet verici olayın ardından harekete geçen jandarma ekipleri, şüpheli B.D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. C.S.'nin cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından morga kaldırılırken, olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Güncel Haberler

Venezuela'dan 6 havayolu şirketine yasak
#Dünya

Venezuela'dan 6 havayolu şirketine yasak

Dünyanın ilk patozu Giresun'da restore ediliyor
#Gündem

Dünyanın ilk patozu Giresun'da restore ediliyor

Ankara Sincan'da 120 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu
#Gündem

Ankara Sincan'da 120 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu