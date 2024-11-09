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Kırklareli'de yasaklı ırk köpek besleyenlere 317 bin lira ceza!

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yasaklı ırk köpek beslediği belirlenen M.K.'ye 317 bin 544 TL ceza kesildi.

09.11.2024 - 12:12 | | Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ,(Kırklareli), (DHA)
Kırklareli'de yasaklı ırk köpek besleyenlere 317 bin lira ceza!

İl ve Lüleburgaz İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), ilçenin Turgutbey köyünde M.K.'nin çipsiz ve karnesi olmayan yasaklı ırk olan 'Dogo Argentino' cinsi 6 köpek beslediğini belirledi.

Adrese giden ekipler, köpeklere el koydu. Jandarma, M.K.'ye 'Hayvanları Koruma Kanunu' kapsamında hayvan başına 52 bin 924 lira olmak üzere toplam 317 bin 544 TL idari para cezası uyguladı.

Kırklarelide yasaklı ırk köpek besleyenlere 317 bin lira ceza

El konulan köpekler ise Lüleburgaz Belediyesi Hayvan Barınağı’na teslim edildi.

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