Kırklareli için Meteoroloji'den fırtına uyarısı geldi

02.01.2026 - 21:03Güncellenme Tarihi:

Kaynak: KIRKLARELİ (İHA)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıya göre, 3 Ocak Cumartesi gününün ilk saatlerinden 4 Ocak Pazar gecesine kadar Kırklareli genelinde fırtına etkili olacak.

 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmeleri gibi risklerin artabileceği bildirildi. Vatandaşların özellikle açık alanlarda dikkatli olmaları, soba ve bacalarını kontrol etmeleri, mümkün olmadıkça dışarıda uzun süre bulunmamaları istendi. Yetkililer, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı gerekli tedbirlerin alınmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

