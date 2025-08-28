Kırıkkale'de köylerin 15 yıllık yatırım ihtiyacını karşılayacak dev yatırım! 5 milyar lira gelir hedefleniyor

Haberin Devamı

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, İl Özel İdaresi'nin mevcut 29 bin metrekarelik kampüs alanının genişletilerek toplamda 92 bin 300 metrekareye ulaştığını duyurdu. Proje kapsamında ayrıca 55 bin metrekarelik yeni İl Özel İdaresi Kampüsü'nün de şehre kazandırılacağını söyledi. Yeni kampüs bünyesinde 10 bin 200 metrekarelik hizmet binası, 4 bin 800 metrekarelik atölye ve ambar, 430 metrekarelik akaryakıt istasyonu ile 100 metrekarelik işçi lokali ve nizamiye binasının yer alacağını ifade etti.

Yaşam Alanı Projesi ile 2 bin 500 konut ve 25 bin metrekarelik ticari alanın planlandığını aktaran Vali Makas, "Proje hayata geçtiğinde yaklaşık 5 milyar TL kaynak elde edilmesi hedefleniyor. Bu kaynağı köylerimizin alt ve üst yapı çalışmalarında kullanarak kırsal kalkınmaya katkı sağlamayı planlıyoruz. Projenin tamamlanmasıyla köylerin 15 yıllık yatırım ihtiyacı karşılanacak" dedi.

Vali Makas, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, bakanlarımıza, bakan yardımcılarımıza, milletvekillerimize ve emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ediyor, projenin ilimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu projeyle köylere kesintisiz ve etkin hizmet verilecek. Hem yeni kampüsle kurumsal yapımız güçlenecek hem de Yaşam Alanı Projesi sayesinde köylerimizin altyapı ve üstyapı ihtiyaçları uzun vadede karşılanacak. Kırıkkale, kırsal kalkınma anlamında Türkiye'ye örnek olacak bir çalışmaya imza atıyor" diye konuştu.