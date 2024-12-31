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Kırıkkale'de kömür sobası faciaya sebep olacaktı! Güvercinler vatandaşın müdahalesiyle kurtarıldı

Kırıkkale'de bahçesinde kanatlı hayvan kümesinin bulunduğu müştemilatta çıkan yangın, çevrede paniğe yol açtı. Vatandaşların müdahalesiyle güvercinler telef olmaktan kurtarılırken, olayda maddi hasar meydana geldi.

31.12.2024 - 07:09 | | İHA
Kırıkkale'de kömür sobası faciaya sebep olacaktı! Güvercinler vatandaşın müdahalesiyle kurtarıldı

Yangın, gece saatlerinde Etiler Mahallesi 1192. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.Y. isimli vatandaşa ait müştemilatta, kömür sobasından kaynaklanan yangın çıktı. Alevler, kısa sürede müştemilatın çevresini sardı.

Kırıkkalede kömür sobası faciaya sebep olacaktı Güvercinler vatandaşın müdahalesiyle kurtarıldı

Yangın sırasında bitişiğinde bulunan kümesteki güvercinler, vatandaşlar tarafından kurtarıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kırıkkalede kömür sobası faciaya sebep olacaktı Güvercinler vatandaşın müdahalesiyle kurtarıldı

Polis ekipleri, yangının çıktığı sokağı güvenlik şeridiyle kapatarak güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerince yangın, yaklaşık bir saatlik çalışma sonunda kontrol altına alındı. Soğutma işlemlerinin ardından yangın tamamen söndürüldü. Maddi hasarın oluştuğu müştemilatta polis ekipleri inceleme başlattı.

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