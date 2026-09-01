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Kırıkkale'de iş yerinde dehşet! 1 kişi yaralı

01.09.2026 - 17:52Güncellenme Tarihi:
Müberra Gören / Muhabir
Müberra Gören / Muhabir

Kaynak: Müberra Gören - Gazetevatan.com

Kırıkkale'de iş yerinde dehşet! 1 kişi yaralı

Kırıkkale'nin Hacılar beldesinde bir iş yerinde çıkan silahlı kavgada, A.E. (26) tarafından tabancayla kasık ve dizinden vurulan T.T. (48) ağır yaralandı. Olay yerinden kaçan şüpheli A.E. kısa sürede jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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Kırıkkale’de iş yerinde çıkan kavgada A.E.'nin (26), tabancayla kasık ve dizinden vurduğu T.T. (48) ağır yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Hacılar beldesindeki bir iş yerinde meydana geldi. A.E. ile T.T. arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. A.E., yanında bulunan tabancayla T.T.'ye 3 el ateş etti.

Diz ve kasık bölgesinden vurulan T.T., yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. T.T., sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye altına alının T.T.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçan A.E., 1 kilometre uzaklıkta jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin olayda kullandığı tabanca ise olay yerinden yaklaşık 300 metre uzaklıktaki boş arazide bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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