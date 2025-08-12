GAZETE VATAN ANA SAYFA
Kırıkkale'de hastane çalışanı, akrabalarına yeşil reçeteli ilaç yazdı!

12.08.2025 - 17:49Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)-

Kırıkkale'de 4 farklı doktorun hesaplarını kullanarak 8 akrabasına 37 kutu yeşil reçete ile satılan sentetik hap yazan hastane çalışanı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

Kırıkkalede hastane çalışanı, akrabalarına yeşil reçeteli ilaç yazdı

Bu kapsamda, Yüksek İhtisas Hastanesi'nde görevli M.T.C.'nin, aynı hastanede görevli 4 farklı doktora ait sistem kullanıcı hesaplarını kullanarak 8 akrabası adına 37 kutu yeşil reçete ile satılan sentetik hap yazdığı tespit edildi. Şüpheli, evine düzenlenen operasyonla gözaltına alınırken, yapılan aramada uyuşturucu içme aparatı ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

#Gündem


