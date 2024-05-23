Kiralık araçla dirift yaptı! Cezalar yağmur gibi yağdı

Antalya'nın Alanya ilçesinde olay gece saatlerinde Mahmutlar Mahallesi'nde yaşandı. İhbar üzerine harekete geçen Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler bir sürücünün otomobiliyle drift yaptığını tespit etti.

EHLİYETİNE EL KONULDU

Yapılan çalışmalar sonucunda yabancı uyruklu olduğu öğrenilen 07 ASY 766 plakalı kiralık aracın sürücüsüne 32 bin 233 lira idari para cezası uygulanırken, ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu. Sürücünün drift yaptığı anlar ise çevredeki bir vatandaş tarafından kaydedildi.