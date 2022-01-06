Kimlik kartlarıyla ilgili flaş karar! Tamamen değişiyor, yeni dönem başlıyor, 10 Ocak'tan itibaren artık...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ile Türkiye Yol-İş Sendikasınca bir otelde düzenlenen "İl Özel İdarelerinde Toplu İş Sözleşmesi Uygulama ve Değerlendirme Semineri"ndeki konuşmasında (10 Ocak) Pazartesi günü itibarıyla 50 ilde nüfus idarelerinde e-İmzanın kimliğe yerleştirilmesi işlemine başlanılacağını açıkladı.