Kimlik kartlarıyla ilgili flaş karar! Tamamen değişiyor, yeni dönem başlıyor, 10 Ocak'tan itibaren artık...
Kimlik kartlarıyla ilgili flaş karar verildi. Tamamen değişiyor. 50 ilde yeni dönem başlıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında kimlik kartlarına yönelik yeni bir kararın alındığı duyuruldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada kimlik kartına e-İmza yüklenmesine başlanacağını duyurdu. Bakan Soylu, kimlik kartına e-İmza'nın yüklenmesine 50 ilde 10 Ocak itibarıyla başlayacaklarını açıkladı, e-İmza ile vatandaşlara yepyeni bir kolaylık sunacaklarını ifade etti.
06.01.2022 - 19:04 |
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ile Türkiye Yol-İş Sendikasınca bir otelde düzenlenen "İl Özel İdarelerinde Toplu İş Sözleşmesi Uygulama ve Değerlendirme Semineri"ndeki konuşmasında (10 Ocak) Pazartesi günü itibarıyla 50 ilde nüfus idarelerinde e-İmzanın kimliğe yerleştirilmesi işlemine başlanılacağını açıkladı.