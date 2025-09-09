Kimlik değiştirme ücreti ne kadar? Kimlik değiştirme şartları (2025)

Haberin Devamı

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartını yenileme veya kayıp nedeniyle yeniden çıkarma süreci, belirli adımların izlenmesini ve ilgili ücretlerin ödenmesini gerektiriyor. 2025 yılı itibarıyla belirlenen kimlik değiştirme ücretleri, işlemin nedenine göre farklılık göstermektedir. Sürecin ilk ve en önemli adımı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden randevu almak ve ardından belirlenen ücreti anlaşmalı kanallar aracılığıyla ödemektir. Bu adımları doğru bir şekilde tamamlayarak kimlik yenileme işleminizi sorunsuzca gerçekleştirebilirsiniz.

Kimlik kartı randevu oluşturma

Yeni kimlik kartı almak, mevcut kartını değiştirmek veya kayıp nedeniyle yenisini çıkarmak isteyen vatandaşların öncelikle randevu alması gerekiyor. Randevu işlemi, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün online randevu sistemi üzerinden kolayca yapılabilir. e-Devlet aracılığıyla "T.C. Kimlik Kartı Başvuru Randevusu" hizmetine giriş yaparak size en uygun il ve ilçe nüfus müdürlüğünden, dilediğiniz tarih ve saat için randevunuzu oluşturabilirsiniz.

Randevu adresi: https://www.turkiye.gov.tr/nvi-tc-kimlik-karti-basvuru-randevusu

Kimlik kartı ücreti ne kadar?

Kimlik kartı ücretleri, başvurunun nedenine göre değişiklik göstermektedir. 2025 yılı için geçerli olan ücretler şu şekildedir:

Değiştirme nedeniyle: 85,00 TL

85,00 TL Doğum nedeniyle (kanuni bildirim süresi dışında): 185,00 TL

185,00 TL Eski tip nüfus cüzdanı kayıp bedeli: 185,00 TL

185,00 TL Yeni tip T.C. kimlik kartı kayıp bedeli: 370,00 TL

Kimlik kartı ücreti nereye ödenir?

Kimlik kartı başvuru bedelini ödemek için vatandaşlara birden fazla seçenek sunulmaktadır. Ödemeler, sistem üzerinden otomatik olarak görüntülendiği için başvuru sırasında ayrıca bir dekont veya makbuz ibraz etmenize gerek yoktur. Ödeme yapabileceğiniz kanallar şunlardır:

İnternet üzerinden: Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Dijital Vergi Dairesi portalı olan web adresi üzerinden kredi kartı veya banka kartı ile güvenli bir şekilde ödeme yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Anlaşmalı bankalar: Aşağıda listelenen bankaların şubeleri, ATM'leri veya mobil bankacılık uygulamaları aracılığıyla ödeme gerçekleştirebilirsiniz:

AKBANK T.A.Ş.

DENİZBANK A.Ş.

QNB FİNANSBANK A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.

PTT şubeleri: Size en yakın PTT şubesine giderek kimlik kartı ücretini nakit olarak ödeyebilirsiniz.