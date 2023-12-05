Kilotlu çorap ile cinayet işlemişti! Polislere oynadığı oyun ortaya çıktı

Sancaktepe’de ormanlık bir alanda mantar toplayan bir aile elleri ve ayakları bağlanmış şekilde bir erkek cesedi buldu. Ailenin durumu jandarmaya bildirmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında cesedin 40 yaşındaki Semih Sevim’e ait olduğu tespit edildi.

Milliyet'ten Damla Güler'in haberine göre; Yapılan incelemelerde Semih Sevim’in en son eski kız arkadaşı 25 yaşındaki Seçil Çiftçi ile görüştüğü belirlendi.Gözaltına alınan Seçil Çiftçi sorgusunda Semih Sevim’i öldürdüğünü ve babasıyla birlikte ormanlık alana götürdüklerini itiraf etti. Tutuklanan baba kız hakkında, “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan dava açıldı.

“KENDİMİ SAVUNMAKTAN BAŞKA BİR ŞEY YAPMADIM”

İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmaya tutuklu sanık Seçil Çiftçi ve tutuksuz sanık olan babası Cemal Çiftçi katıldı. Semih Sevim ailesi de duruşmada hazır bulundu. Duruşmada ilk olarak söz verilen sanık Seçil Çiftçi, en başından beri ne yaşadıysa onu anlattığını söyleyerek, “Maktulün annesinin tanık olarak dinlenmesini ben de istemiştim. Olay anında kendimi korumaktan başka bir şey yapmadım. Adaletin kestiği parmak acımaz ama Tokat’tan kalkıp gelmiş. Bir hafta evimin etrafında dolanmış. Kapımdan ayrılmamış. HTS kayıtlarından da bu bellidir. Kendimi savunmaktan başka bir şey yapmadım. Tahliyemi talep ediyorum” dedi.

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“OĞLUMU KULLANDI”

Sanık savunmasının ardından Semih Sevim’in annesinin beyanları alındı. SEGBİS ile duruşmaya katılan anne Sevim Sevim oğlunun takıntılı olduğu iddialarının gerçek dışı olduğunu söyleyerek, “Benim oğlum saplantılı değildi. Saplantılı olan sanığın kendisidir. Sürekli para istedi oğlumdan, sürekli kendisini gezdirtti. Benim oğlumu kullandı. Ben oğlumu evlendirecektim. Onun yüzünden evlendiremedim. Nasıl kıydı benim oğluma” dedi.

“O DA ORADA ÇÜRÜSÜN”

Oğluna ulaşamayınca kayıp ilanı verdiklerini anlatan anne Sevim, “Katile bile sormuşlar nerede diye. O da oyun oynamış polislere” dedi. Hakimin, “Şikayetçi misiniz?” sorusuna ise anne Sevim, “Benim çocuğum yerde çürüyor. O da orada çürüyor” dedi.

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ADLİ TIP KURUMU’NDAN DETAYLI RAPOR

Alınan beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme Adli Tıp Kurumu’na sanık Seçil Çiftçi’nin boy ve kilo durumunu gösterir fotoğraflarının ve Semih Sevim’e ait otopsi raporunun gönderilmesine karar verdi. Mahkeme Adli Tıp Kurumu’ndan Semih Sevim’in vücudundaki yaralanmaların sanık Seçil Çiftçi tarafından yapılıp yapılamayacağının tespit edilmesini istedi. Mahkeme ayrıca, Semih Sevim’in olay esansında mı yoksa daha sonra mı öldüğünün tespit edilmesini, vücudundaki yaraların ne şekilde ya da nasıl bir aletle olduğunun tespit edilmesini ve Sevim’in ölüm esnasında herhangi bir uyuşturucu madde etkisi altında olup olmadığının da tespitinin yapılmasını istedi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme raporun beklenmesi için duruşmayı erteledi.