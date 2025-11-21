Kilis'te otomobille çarpışan bisiklet sürücüsü ağır yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Yavuz Sultan Selim Mahallesi Devlet Bahçeli Caddesi'nde, B.U. yönetimindeki 01 EY 261 plakalı otomobil, yabancı uyruklu H.M.'nin kullandığı bisikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bisiklet sürücüsü, kaldırıma düşerek ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.