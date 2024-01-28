Kilisede silahlı saldırı! 2 katil zanlısı yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu sabah Sarıyer Santa Maria Kilisesi'nde pazar ayini sırasında Tuncer Cihan isimli vatandaşımızın ölümüne neden olan 2 katil zanlısı yakalanmıştır. Failleri tespit edip yakalayan İstanbul Emniyetimizi ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Hayatını kaybeden vatandaşımızın ailesine ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum” dedi.

NE OLDU?

Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi'nde bir kişiye bu sabah 11.40 sıralarında silahlı saldırı düzenlenmiş, kar maskeli ve silahlı 2 kişi tarafından Pazar ayini sırasında gerçekleşen silahlı saldırıda Cihan Tuncer isimli bir kişi hayatını kaybetmişti.

Saldırıyı gerçekleştiren maskeli 2 kişi olay yerinden yaya olarak kaçarken, eyleme ilişkin çalışmalar güvenlik ve istihbarat birimlerince çok yönlü olarak sürdürülüyor.

İstanbul polisi, saldırganları yakalamak için hemen çalışma başlatırken, görgü tanıklarınca tarif edilen eşkalleri üzerinden bölgede dar alan uygulaması ve kapama noktaları oluşturuldu. İlçeye giriş çıkışlar sıkı denetim altına alınırken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Olayın hemen ardından bölgeye giden İstanbul Valisi Davut Gül ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş incelemelerde bulundu.

Haberin Devamı

Olayla ilgili sürdürülen soruşturma kapsamında saldırının otomatik silahla yapıldığı iddiaları yalanlandı. Yapılan çalışmalarda, saldırganların olayda tabanca kullandıkları tespit edildi.

Öte yandan, saldırının hemen ardından harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışmalarını sürdürürken, olayın terör boyutu olup olmadığı da araştırılıyor. Bu kapsamda İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele ekipleri de devreye girdi. Bölgedeki tüm kapalı devre güvenlik kamera görüntüleri güvenlik ve istihbarat birimlerince mercek altına alındı. Çok sayıda sokak ve KGYS kameraları didik didik incelenirken, elde edilecek bulguların ardından kar maskeli saldırganların eşkalleri ve kimlik bilgilerine ulaşılacak.

Haberin Devamı