Kilise saldırısıyla bağlantılı DEAŞ'lı 17 şüpheli yakalandı

Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı’nın yaptığı istihbarat ve risk analizleri neticesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü ile koordineli sürdürülen çalışmalarda, Afganistan’daki DEAŞ yapılanması olan DEAŞ -sözde- Horasan Vilayeti’ne bağlı olarak Türkiye'ye yönelik faaliyet gösterdiği tespit edilen ve Santa Maria İtalyan Kilisesi’ne gerçekleştirilen saldırının failleri ve söz konusu saldırı ile bağlantılı olduğu değerlendirilen şahıslar tespit edildi.

17 DEAŞ'LI YAKALANDI

Şahısların faaliyetlerinin akamete uğratılması, gerçekleştirilmesi muhtemel eylemlerin engellenmesi amacıyla gerçekleştirilen İstanbul merkezli operasyonlarda 17 kişi yakalandı ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

MİT tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, Aralık 2023’te DEAŞ’ın Türkiye’deki sinagog ve kiliselerin yanı sıra Irak Büyükelçiliği’ne yönelik eylem planlamaları engellenmiş, çok sayıda şahsın yakalanması ve örgüte ait dijital materyallerin ele geçirilmesi sağlanmıştı.

KİLİSE SALDIRISININ UZANDIĞI BÖLGE

Operasyon neticesinde, DEAŞ -sözde- Horasan Vilayeti’nin adam kazanma, finans ve lojistik faaliyetlerine sekte vurularak, Türkiye'ye yönelik planlarının akamete uğratılması sağlandı.

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