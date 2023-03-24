Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce anketi! Dikkat çeken bakanlık teklifi iddiası

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığı için 100 bin imza süreci devam eden Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi ziyaret edeceğini açıkladı. Peki Kılıçdaroğlu-İnce görüşmesi ne zaman olacak? Kılıçdaroğlu'nun Muharrem İnce'ye Cumhurbaşkanı yardımcılığı ile Milli Eğitim Bakanlığı önereceği iddiaları gündemde... Son kulis bilgilerini CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova canlı yayında aktardı...

Dicle Canova şu bilgileri aktardı:

KILIÇDAROĞLU-İNCE GÖRÜŞMESİ NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?

Çok geç olmayan bir aşamada görüşüleceği ifade ediliyor. Taslak program çıktı 27 Mart-31 Mart’ta Kılıçdaroğlu’nun ne yapacağı şekillendi. Bu haftaki o programda Memleket Partisi yok.

Karar değişikliği olmazsa nisan ayının ilk haftası görüşmenin gerçekleşebileceği ifade ediliyor. Şimdi Muharrem İnce şu aşamada aday olabilmek için imza topluyor. Adaylığı resmileştikten sonra seçime etkisinin ne olacağının CHP açısından tespit edilmesi gerekiyor.

CHP’ye çeşitli anketler gidiyor. Bunların bazılarının şişirilmiş anket olarak tanımlanıyor. Güvenilir bazı isimlerin çalışmalarına bakıldığı söyleniyor. Çalışmalarda Muharrem İnce’nin oyunun yansıtıldığı kadar yüksek olmadığı tespitleri var CHP’nin önünde.

Seçimin son haftasına girildiğinde ‘kim önde diye?’ bakacak olan bir seçmen varlığından bahsediliyor. Bu gurubun kim öndeyse kim olmasını düşünerek isme ve partiye bakmadan karar verdiği tespitleri var. İşte o noktada şu anki tabloda ‘Muharrem İnce’nin oyu bir köpük mü, gerçek mi?’ Sağlıklı olarak tespit edilmesi için Kılıçdaroğlu’nun anket sonucunu beklediği vurgulanıyor.

Muhalif seçmen açısından Muharrem İnce’nin çekilmesi gerektiğini düşünen bir kesim var. Bu gerçekçi mi? Muhalif seçmen içerisinde ne kadar oy alabilir buna bakılacak.

Muharrem İnce, “Ben AK Parti’den de oy alacağım” demişti. Alabiliyor mu buna da bakılacak. Oyu kimsen aldığının doğru tespit edilmesi gerekiliyor deniliyor CHP çevrelerinde.

Sağlıklı anket sonuçları görüldükten sonra o görüşmenin de kapsamı, niteliği belli olacak gibi anlıyorum. ‘Muharrem İnce çekilir mi?’ diye sorduğumuzda CHP’li kaynaklara, sağı solu belli olmaz, kaybettiren olmayı göze almaz belki Kılıçdaroğlu ile müzakere yapar noktasında olduklarını söyleyebilirim.

MUHARREM İNCE’YE CUMHURBAŞKANI YARDIMCILIĞI TEKLİF ETTİĞİ İDDİALARI VAR BU DOĞRU MU?

Bu iddia doğrulanmadı. Millet İttifakı’nın yol haritası var. Buradan bir sapma olamaz deniliyor. 3 maddesinde kimlerin başkan yardımcısı olacağı ifadesi var. Millet İttifakı’nın genel başkanları Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak deniliyor. 12. maddede İstanbul ve Ankara büyükşehir belediye başkanları Cumhurbaşkanının belirleyeceği bir tarihte Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atanacak deniliyor.

İttifak protokolünü de Millet İttifakı YSK’ya sunmuş vaziyette. Muharrem İnce’nin ittifaka dahil olması seçeneği ortadan kalktı. Başkan yardımcısı öngörülmüyor. Bu protokol dışına çıkılmayacak. Peki ne önerilecek? Bunlar net değil. Kılıçdaroğlu’nun yakınındaki kurmaylara dahi net bir şey söylemediği ifade ediliyor.

CHP’den haberler vardı. A takımından aday olmayan isimler vardı. Kulislerde bazı bakanlıkların düşünüldüğü ifade ediliyor. Muharrem Erkek veya Bülent Tezcan Adalet Bakanı olacak deniliyor. Ahmet Akın, Enerji Bakanlığı gibi. Milletvekili adaylığını koymayan isimler bunlar.

BAKANLIK İDDİASI

Yeni dönemde Kılıçdaroğlu seçilirse partinin grup başkanlığına Özgür Özel’in geçeceği ifade ediliyor. Grup başkanlığı teklif edildiği ifade ediliyor.

Şimdiden CHP içerisinde seçimin kazanılması durumunda kimlerin bakan olacağı kimlerin hangi göreve geleceği gibi başlıklar konuşuluyor. CHP lideri kurmaylarına soruyor. Bugüne kadar Milli Eğitim Bakanlığı konusunda Kılıçdaroğlu’nun kurmaylarına hiçbir şey söylemediği bilgisi var.

CHP’nin her zaman olası bir iktidar durumunda öncelikle istediği hatta çok önemli bulduğu bakanlıkların başında geliyor. Buna rağmen Kılıçdaroğlu’nun bu bakanlık için konuşmamış olması dikkat çekici. ‘O noktada rezerv mi tutuluyor?’ ifadesi var.

Muharrem İnce’nin “Benim çocukluk hayalim Milli Eğitim Bakanı olmak” dediği de hatırlatılıyor. Birçok bakanlık için isimler anılırken, Milli Eğitim Bakanlığı gibi önemli bir bakanlık konusunda kimse ile görüşmemiş olması, kulislerden bakanlıkla ismi geçen birinin yansımaması dikkat çekici.

Bu yapılacak görüşmede eldeki net tespitler sonucunda Kılıçdaroğlu ‘çekilme bizimle hareket et’ yönünde karar alırsa Milli Eğitim Bakanlığı mı teklif edilecek. Kılıçdaroğlu güvenilir anket sonucunu bekliyor. Muharrem İnce’nin, kendi pozisyonunu görmek istiyor. Ondan sonra Muharrem İnce’ye ne teklif edileceği belirlenecek deniliyor.