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Kılıçdaroğlu - HDP heyeti ile görüştü

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan ile Meclis'te görüştü.

20.03.2023 - 11:03 | | İHA
Kılıçdaroğlu - HDP heyeti ile görüştü

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet ile bugün saat 12.00’de HDP'yi ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı ve 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Halkların Demokratik Partisi (HDP) heyeti ile bir araya geleceğini duyurmuştu. Daha sonra, HDP, Kılıçdaroğlu’nun ziyaretinin ileri bir tarihe ertelendiğini duyurmuştu.

Ertelenen görüşme, bugün TBMM’de bulunan HDP Grup Toplantı Salonu’nda gerçekleşti. Görüşme 1 saat sürdü.

 

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