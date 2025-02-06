Kıbrıslı iş insanı Asil Nadir hayatını kaybetti! Nadir neden öldü? Asil Nadir kaç yaşındaydı?

KKTC'li iş insanı Asil Nadir'in hayatını kaybettiği haberi, Kıbrıs Türk toplumunda derin bir üzüntü yaratmış durumda. 83 yaşında hayatını kaybeden Nadir, son zamanlarda hastanede yoğun bakımda tedavi görüyordu. Kıbrıs Gazetesi yazarı Ahmet Tolgay, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Bir Kıbrıs Türk efsanesini, Asil Nadir’i yitirdik. Şu anda sözün bittiği yerdeyim. Toparlanma çabasındayım" diyerek büyük bir kaybı duyurdu. Bu mesaj, Asil Nadir'in hem iş dünyasında hem de toplumdaki önemli etkisini vurgulayan bir anlam taşıyor.

Asil Nadir, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin en tanınmış iş insanlarından biriydi ve Türkiye'nin de iş dünyasında saygın bir figürdü. İş hayatındaki başarıları kadar, onun toplum içindeki liderlik ve vizyoner kişiliği de büyük bir takdir topluyordu. Nadir'in vefatı, sadece iş dünyasını değil, aynı zamanda kültürel ve sosyal anlamda da büyük bir boşluk bıraktı.

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Bu kayıp, Kıbrıs Türk halkının ve iş dünyasının uzun süre unutamayacağı bir anı olarak tarihe geçecek. Asil Nadir’in hayatı, hem başarıları hem de zor dönemlerde gösterdiği azimle hafızalarda kalacak.

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ASİL NADİR'İN HAYAT HİKAYESİ

İrfan ve Safiye Nadir'in oğlu olarak 1 Mayıs 1941 tarihinde Lefke'de doğdu. Babası İrfan Nadir 1950'li yıllara kadar Kıbrıs'ta polislik yapıyordu. Daha sonra babası polislik görevinden ayrıldı ve Mağusa'ya yerleştiler. Ailesi ile birlikte Maronit Eleni isimli bir kişinin evinde kiracı olarak oturuyorlardı. Nadir çocukluğunda Mağusa'nın Maraş bölgesinde gazete satışı yapıyordu.[3] Babası daha sonra KKTC'de İngiltere'den getirttiği otobüsler ile buradaki ilk otobüs şirketini kurmuştur.

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İSTANBUL ÜNİERSİTESİ'Nİ YARIDA BIRAKIP İŞ HAYATINA GİRDİ

Ailesi, İngiltere, Türkiye ve Yunanistan arasında Kıbrıs Cumhuriyetinin kuruluş anlaşmasının imzalanmasının ardından 1963 yılında İngiltere'ye taşındı. Asil Nadir'i ise İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ne öğrenim görmesi amacıyla göndermişlerdi. Fakat o daha sonra okulu yarım bırakarak babasının gözetimi altında iş hayatına atılmıştır. Üniversiteyi ise 1980 yılından sonra tamamlamıştır.

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Aile Londra'ya yerleştikten sonra perakendecilikte bir tür market olan cash and carry sistemiyle çalışan Wear Well isimli şirketi satın aldı. 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekâtı'nın ardından Lefkoşa'ya dönerek tekstil işi yapmaya başladı. Babası İrfan Nadir Kıbrıs'a döndüğünde batık durumda olan Mağusa Türk Gücü Kulübü'nün borçlarını ödemiştir. 1983 yılında ise Asil Nadir'in 1980 yılında satın almasının ardından yükselişe geçen Polyy Peck International isimli şirketin satılan hisselerinden gelen parayla serbest limanda Uni-Pac Ambalaj isimli karton kutu imalat tesisini kurmuştur.