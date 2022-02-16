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Gündem Kıbrıs gazisi son yolculuğuna resmi törenle uğurlandı!
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Kıbrıs gazisi son yolculuğuna resmi törenle uğurlandı!

Karabük'te tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Recep Erdem (68) düzenlenen resmi törenle son yolculuğuna uğurlandı.

16.02.2022 - 20:27 | | İHA
Kıbrıs gazisi son yolculuğuna resmi törenle uğurlandı!

Tedavi gördüğü Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Recep Erdem’in Türk bayrağına sarılı naaşı, hastane morgundan alınarak Acıöz köyü Çay Mahallesi Camisi'ne getirildi. Burada Erdem’in yakınları taziyeleri kabul ederken, cenaze törenine Erdem'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş, gazi ve şehit derneklerinin yöneticileri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Erdem’in cenazesi kılınan namazın ardından aile mezarlığına defnedildi.

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