Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı: Bu kadar yürekten çağırma

Rumların baskı, zulüm ve katliamlarına maruz kalan Kıbrıs Türklerini içinde bulundukları zor durumdan kurtarmak ve adaya barış ve huzur getirmek için TSK 20 Temmuz 1974’te adaya Barış Harekatı düzenledi. Harekatın sonucunda Türk toplumunun hakları ve güvenliği teminat altına alınıp, adaya barış ve huzur geldi.

KKTC’nin 15 Kasım 1983’te ilanı, Türk halkının adadaki varlığını devlet erkiyle temellendirip dünyaya duyurduğu önemli bir viraj olup Türk halkının kendi kaderini tayin etme hakkı garanti altına alındı. Bugün yarım asırı deviren Barış Harekatı, adada görkemli törenlerle kutlanacak. Yoğun katılım beklenen törenlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Tatar da yer alacak.

Kıbrıs Barış Harekatı’nın kahramanları

Kıbrıs Barış Harekâtı’nda 131. filo çok önemli görevler üstlendi. O dönemde Konya’da konuşlu bulunan 131’inci filo hem harekâta katıldı hem de Balıkesir’e Yunanistan olası harekâtını önlemek maksadıyla gönderildi. O günlerden çekilen fotoğrafta operasyona katılan pilotlar yer alıyor. Ayakta soldan; Erkan Süzer, Alparslan Gürkan, Naci Görgeç, Ali Çamlıbel, Batmaz Dandin, Filo Komutanı Mehmet Sayan, Hasan Kale, Mehmet Coşkun, Mehmet Yıldırım, Yusuf Güngör. Oturanlar soldan; Tahsin Akbal, Kemal Arığ, İhsan Aygün, Sadi Yak, Yılmaz Pekkaya, Muhsin Özkaya.

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‘BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİM’

KKTC Cumhurbaşkanı Tarar ile görüşen Güler “Yarım asır önce olduğu gibi bugün de tüm gücümüzle KKTC’nin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi. MSB’nin yayımladığı 50. yıl kutlama mesajında da “Bu kadar yürekten çağırma, bir gece ansızın gelebilirim” denildi...

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Mutlu Barış Harekâtı’nın 50’nci yıl dönümü kutlamalarına katılmak için TSK’nın Komuta Kademesi ile birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) gitti.

Güler’in Kıbrıs ziyaretine Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu da katıldı. Güler ve kuvvet komutanları Lefkoşa’da KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile görüştü. Güler daha sonra KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edildi.

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Güler, Tatar’la yaptığı görüşmede, “Türkiye olarak yarım asır önce olduğu gibi bugün de garanti ve ittifak anlaşmaları doğrultusunda tüm gücümüzle ve imkânlarımızla KKTC ve Kıbrıslı kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” vurgulamasını yaptı.

‘Bu kadar yürekten çağırma’

Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından dün yapılan paylaşımda da, “Bu kadar yürekten çağırma beni, bir gece ansızın gelebilirim. Mutlu Barış Harekatı’nın 50’nci yılında, Kıbrıs’taki Türk soydaşlarımızın yaşadığı zulme son veren kahraman ordumuzun kahraman şehit ve gazilerini rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Yarın (bugün) 50 gemiyle gerçekleşecek geçit törenine tüm Kıbrıslı kardeşlerimizi bekliyoruz” ifadesine yer verildi.

50.Yıl Marşı

Sanatçı Ferhat Göçer’in harekatın 50. yıl dönümüne özel bestelediği marş da MSB’nin sosyal medya hesabından paylaşıldı. “Yaz dağlara, yaz bulutlara, yaz bu sevdayı, bu can feda sana, bil ki kutsal emanetsin bu topraklara” dizeleriyle başlayan marş için hazırlanan videoda, Kıbrıs Barış Harekatı’na ait tarihi görüntülerin yanı sıra Mehmetçiğin çeşitli tatbikatlarından görüntüler de yer aldı. Paylaşımda, “Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Kıbrıs’a barışı ve güvenliği getirdiği ‘Mutlu Barış Harekatı’nın 50’nci yılı kutlu olsun. Şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, Rum terör örgütü tarafından vahşice katledilen soydaşlarımızın acısını daima içimizde yaşıyoruz” denildi.

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‘İki devletli çözüme desteğimiz tam’

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC’nin 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Merhum Başbakanlar Necmettin Erbakan ve Bülent Ecevit’i saygıyla yad eden Yılmaz, “KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar tarafından 2021 yılında Cenevre’de sunulan, öncelikle Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi, bunu müteakip Ada’da iki devletin kendi aralarında işbirliği modellerini ele almasına dair çözüm vizyonuna tam destek verdiğimizi bir kez daha ifade etmek isterim. Anavatan Türkiye, KKTC’yi asla yalnız bırakmayacaktır” ifadelerini kullandı.

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Dünyaya 2 devlet mesajı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da kalabalık bir heyetle katılacağı 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50’nci yıl törenlerinde son hazırlıklar tamamlandı.

Kutlamalara katılan heyetler peş peşe Lefkoşa’ya gitmeye başladı. Törenler bugün Kıbrıs Türklerinin efsanevi liderleri Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş’ın anıt mezarlarını ziyaretin ardından Lefkoşa’da Dr. Fazıl küçük Bulvarı’nda resmi geçitle başlayacak. Erdoğan’ın resmi geçit töreninde Kıbrıs sorununda iki devletli çözümden geri adım atılmayacağı mesajı vermesi bekleniyor. Kutlamalar öncesinde TBMM’de muhalefet partilerinin de evet oyuyla, oybirliğiyle kabul edilen 2 devletli çözüm tezkeresi, KKTC’de büyük heyecana yol açtı.

ANADOLU VE AKINCI

Törenlerde Türk Silahlı Kuvvetleri de gövde gösterisi yapacak. Türk donanmasının en büyük savaş gemisi TCG Anadolu, 50 gemi eşliğinde Girne’de denizde geçit töreni düzenleyecek. Türk Yıldızları gösteri uçaklarının yanı sıra 4 F-16 savaş uçağı ve 2 Akıncı TİHA, Lefkoşa’daki resmi geçit töreninde uçacak.