Kerem Kınık istifa etti

Kızılay'dan yapılan açıklamada, "Türkiye Kızılay Derneği Yönetim Kurulu 12.05.2023 tarihinde yapmış olduğu olağanüstü toplantıda oybirliği ile Olağanüstü Genel Kurul’a gitme kararı almıştır. 2016 yılından bu güne Genel Başkanlığı yürütmekte olan Dr. Kerem Kınık’ın talebi ile alınan karar çerçevesinde Olağanüstü Genel Kurul'a kadar tüzük gereği 1. Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz Yönetim Kurulu Başkanlığına vekalet edecektir" denildi.

İstifasının ardından sosyal medya hesabından değişikliğe giden Kınık, "Türk Kızılay Genel Başkanı" unvanı yerine "Kızılay gönüllüsü" ifadesini kullanmaya başladı.