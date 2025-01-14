Kepez'de 150 kişi iş fırsatıyla buluştu

Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplu mülakata, Kepez İş ve İstihdam Geliştirme Merkezi'ne başvuruda bulunan ve firmanın belirlediği kriterlere uygun adaylar katıldı. Üretim personeli (vasıflı, vasıfsız, 18-45 yaş arası), elektrik-elektronik teknisyeni ve teknikeri, kaynakçı, forklift operatörü, mekanik bakım teknisyeni ve tekniker pozisyonları için yapılan mülakatlara iş arayanlar yoğun ilgi gösterdi.



KARİYER BULUŞMALARI

Kepez Belediyesi, ‘Kariyer Günleri' kapsamında geçtiğimiz haftalarda iş arayanları mobilya bileşenleri ve parke sektörü, engelli bireyleri 86 binin üzerinde kişiye istihdam sağlayan zincir market ve 2023 İSO 500 Büyük Sanayi Kuruluşları listesinde yer alan enerji firması ile buluşturmuştu. Kepez Belediyesi'nin düzenlediği ‘Kariyer Günleri', iş arayanlarla işverenleri doğrudan bir araya getirerek istihdama önemli katkı sağlıyor. Kepez Belediyesi'nin bu hizmeti ile iş arayanlar kapı kapı dolaşmak zorunda kalmazken, işverenler de kriterlerine uygun çalışanlara daha hızlı ulaşma imkanı buluyor.

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