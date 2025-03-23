KEMANKEŞ 1 Azami Uçuş ve Dalış Testi’ni başarıyla geçti!

Baykar tarafından geliştirilen yüksek teknoloji ürünü yapay zekâ tabanlı insansız sistemler başarıyla testleri tamamlamaya devam ediyor. Bu kapsamda 2 adet KEMANKEŞ 1 Yapay Zekâ Tabanlı Mini Seyir Füzesi Azami Uçuş ve Dalış Testi’ni başarıyla tamamladı.

AZAMİ UÇUŞ VE DALIŞ TESTİ

Baykar’ın geliştirdiği KEMANKEŞ ailesinin ilk üyesi olan KEMANKEŞ 1 Yapay Zekâ Tabanlı Mini Seyir Füzesi’nin test takvimi başarıyla ilerliyor. Edirne’nin Keşan ilçesinde bulunan Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nden 2 adet KEMANKEŞ 1 ile havalanan Bayraktar TB2 SİHA test kapsamında belirlenen noktaya havada seyretti. Daha sonra sırasıyla KEMANKEŞ 1 Yapay Zekâ Tabanlı Mini Seyir Füzeleri Azami Uçuş ve Dalış Testi için Bayraktar TB2’den ayrıldı. Belirlenen noktalara doğru 100 kilometrenin üzerinde havada seyreden mini seyir füzeleri Azami Uçuş ve Dalış Testini başarıyla tamamladıktan sonra paraşüt ile iniş gerçekleştirdi.

İLK KEZ TEKNOFEST’TE SERGİLENDİ

Stratejik hedeflere karşı kullanılmak üzere Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen mini akıllı seyir füzesi KEMANKEŞ 1, 27 Nisan – 1 Mayıs tarihleri arasında Atatürk Havalimanı’nda TEKNOFEST 2023 kapsamında ilk kez halka açık bir şekilde sergilendi. KEMANKEŞ 1, adını attığı okla en zorlu şartta dahi hedefi tam isabetle vuran tarihimizdeki okçulardan alıyor.

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MİLLİ İHA’LARIN VURUCU GÜCÜ

KEMANKEŞ 1, Baykar’ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar AKINCI TİHA, Bayraktar TB2 SİHA ve Bayraktar TB3 SİHA’ya entegre edilerek görev yapabilecek. Yaklaşık 1 saat havada kalabilen mini akıllı seyir füzesi, sahip olduğu jet motoru sayesinde süratle yol alarak düşman hattı gerisindeki en riskli hedeflere karşı etkinlik gösterebilecek. 200+ kilometre görev menziline sahip KEMANKEŞ 1, yapay zekâ destekli optik güdüm sistemi sayesinde hedefini tanıyarak zorlu hava şartlarında dahi tam isabetle imha kabiliyetine sahip olacak.