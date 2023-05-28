Kemal Kılıçdaroğlu oyunu kullandı

Oy kullandıktan sonra açıklama yapan Kılıçdaroğlu; "Otoriter bir yönetimden kurtulmak için, bu ülkeye gerçek anlamda özgürlüğünü ve demokrosinin gelmesi için bütün vatandaşlarımızı sandığa davet ediyorum. Oylarını kullansınlar, sandıklarına sahip çıksınlar. Çünkü bu seçim çok zor koşullarda gerçekleşen bir seçimdir. Her türlü karalama ve her türlü iftira yapıldı. Ben halkın sağduyusuna güveniyorum. Mutlaka bu ülkeye demokrosi gelecek, özgürlük gelecek. İnsanlar huzur içinde bu ülkenin caddelerinde gezebilecekler ve siyasetçileri de özgürce eleştirecebilecekler. Oy kullanan ve oyunun hakkını arayan bütün vatandaşlara yürekten teşekkürlerimi gönderiyorum. Hepinize selamlar, saygılar sunuyorum. Sağ olun var olun diyorum" dedi.