Kemal Kılıçdaroğlu kararını verdi! Kurultaya CHP'nin başında girecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Genel Kurulu’ndaki yemin töreni öncesi dün partisinin Genel Merkezi’nde milletvekilleriyle bir araya geldi. Edinilen bilgiye göre tanışma niteliğindeki toplantı yaklaşık bir saat sürdü.

Toplantının başında vekillere seslenen Kılıçdaroğlu, Meclis çalışmalarına devamlılığın önemli olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi: “CHP’nin tarihinde umutsuzluk yok. Mücadelemize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Daha etkin mücadele edeceğiz. Sahalarda olacağız. Eskisi gibi il il gezmeye devam edeceğiz. Seçmenlerinizle bağınızı koparmayın. Seçim bölgelerinizde varlığınızı sürdürün. Uzatılan her mikrofana konuşmayın, dikkatli olun. Kendinizi geliştirin, okuyun, gündemi takip edin. Hazır olmadığınız soruya cevap vermeyin. Bilgi sahibi olmadan görüş açıklamak doğru olmaz. Çok çalışacağız. CHP milletvekilliği çok ciddi ve zor bir görevdir. Bu ciddiyetin sorumluluğuyla hareket edeceğinize eminim. Dayanışma içinde olalım. Parti disiplinine uyalım. Parlamento çalışmalarına katılın. Meclis komisyonlarda etkin olmak bizim için çok önemli. Sabırlı ve sakin olun. Oryantasyon sürecini kolay geçirmek için grup başkanvekillerimize sorularınızı yöneltebilisiniz.”

KADIN AĞIRLIĞI OLACAK

Milliyet'in haberine göre; Kılıçdaroğlu’nun “mücadeleye devam” mesajını verirken, “Burada bir süreç var, bir yere kadar getirdik” ifadesini kullandığı öğrenildi. CHP lideri, “Bilmediğiniz konularda yorum yapmayın. Herkes size dost değil. Partinin tarihini de iyi bilmeniz lazım, okuyun” dediği bildirildi. CHP lideri, muhalefet olarak iktidarı denetleme görevlerinin önemine de işaret etti ancak bu denetimin “nitelikli” olması gerektiğinin altını çizdi. CHP lideri konuşmasında en kuvvetli alkışı, “Hem TBMM Başkanlık Divanı’nda hem grupta kadın sayısını artıracağız” ifadeleriyle aldı.

Kılıçdaroğlu, CHP’nin bugün kapalı grupta seçilecek bir Grup Başkanı, bir Meclis Başkanvekili, üç katip üye, bir idare amiri, üç grup başkanvekilliği için milletvekillerinden gelen öneriler doğrultusunda işarette bulunacağını söyledi. Kılıçdaroğlu’nun sıraladığı dokuz makamdan beşi için kadınları tercih edebileceği ifade ediliyor. Kılıçdaroğlu milletvekili olmadığı için CHP Grup Başkanlığını üstlenecek ismin önceki dönem Grup Başkanvekilliği yapan Özgür Özel olmasına kesin gözüyle bakılıyor. CHP kulislerinde TBMM Başkanvekilliği için Gülizar Biçer Karaca, grup başkanvekilliği için Burcu Köksal, Bülent Tezcan, Gökhan Günaydın, Ali Öztunç, Ali Mahir Başarır’ın adı geçiyor. İdare amirinin de kadın olması bekleniyor.

A TAKIMI AÇIKLANACAK

Seçimlerin ardından parti yetkili kurullarında özeleştiri ve yeni dönem yol haritasını belirleme amaçlı toplantılara başlayan Kılıçdaroğlu, MYK’da alınan olağan kurultay sürecini başlatma kararını bugün Parti Meclisi’ne (PM) taşıyacak. Seçim sonuçlarının da değerlendirileceği PM’nin ardından yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerinin de açıklanması bekleniyor. Partinin yeni A Takımı’nın açıklanmasının pazar gününe kalabileceği de ifade ediliyor.

KILIÇDAROĞLU İSTİFA ETMEYECEK

PM’de yapılacak değerlendirmelerin ardından CHP’nin kurultay takvimi yeni MYK tarafından netleştirileceği belirtilirken, parti kulislerinde Kılıçdaroğlu’nun istifa etmeyeceği, kurultayda aday olacağı, yerel seçimde de partisinin başında olmak istediği konuşuluyor.