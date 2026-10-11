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Kemah'ta tarihi mesai: Sultan Melik Türbesi’nde restorasyon heyecanı!

11.10.2026 - 08:38Güncellenme Tarihi:
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Kaynak: İHA

Kemah'ta tarihi mesai: Sultan Melik Türbesi’nde restorasyon heyecanı!

Erzincan’ın Kemah ilçesinde bulunan Sultan Melik Türbesi’nde yürütülen restorasyon çalışmaları yerinde incelendi.

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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, türbeyi ziyaret ederek devam eden restorasyon çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Ziyarette Kemah Kaymakamı Resul Tutay, Kemah Belediye Başkanı Cevdet Bayram ve ilgili birim amirleri de yer aldı.
Restorasyon alanındaki çalışmaları inceleyen heyet, tarihi ve kültürel mirasın korunarak gelecek nesillere aktarılmasına yönelik yürütülen faaliyetleri değerlendirdi.

Ziyaret, incelemelerin ardından sona erdi.

 

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