Kemah'ta tarihi mesai: Sultan Melik Türbesi’nde restorasyon heyecanı!

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, türbeyi ziyaret ederek devam eden restorasyon çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Ziyarette Kemah Kaymakamı Resul Tutay, Kemah Belediye Başkanı Cevdet Bayram ve ilgili birim amirleri de yer aldı.

Restorasyon alanındaki çalışmaları inceleyen heyet, tarihi ve kültürel mirasın korunarak gelecek nesillere aktarılmasına yönelik yürütülen faaliyetleri değerlendirdi.

Ziyaret, incelemelerin ardından sona erdi.