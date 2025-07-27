GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemKelkit Çayı'nda rafting keyfi! İki kafadar o anları kayda aldı, ortaya bu görüntüler çıktı
HaberlerGündem Haberleri Kelkit Çayı'nda rafting keyfi! İki kafadar o anları kayda aldı, ortaya bu görüntüler çıktı

Kelkit Çayı'nda rafting keyfi! İki kafadar o anları kayda aldı, ortaya bu görüntüler çıktı

27.07.2025 - 15:29Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Kelkit Çayı'nda rafting keyfi! İki kafadar o anları kayda aldı, ortaya bu görüntüler çıktı

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde iki arkadaş traktör şambreli ile Kelkit Çayı'nda 10 kilometrelik rafting keyfi yaşadı.

Haberin Devamı

İlçeye bağlı Çakmak Köyü’nde sıra dışı bir rafting deneyimi yaşandı. Köy muhtarı Savaş Akpınar ve çocukluk arkadaşı Mehmet Çağman, Kelkit Çayı’nda traktör şambreli ile yaklaşık 10 kilometrelik bir rafting turu gerçekleştirdi. Arkadaşları tarafından Reşadiye ilçesine bırakılan ikili, buradan bindikleri traktör şambreliyle Kelkit Çayı’na girerek Çakmak Köyü’ne kadar eğlenceli bir yolculuk yaptı. Cep telefonlarıyla bu anları kaydeden ikili, doğayla iç içe geçirdikleri macerayı sosyal medyada da paylaştı.

İLGİLİ HABER

Dünyada sadece Yunanistan ve Çeşme'de var! Hasat başlıyor, bu işi yapan paraya para demiyor: Kilosu 15 bin TL'den satılacak
Dünyada sadece Yunanistan ve Çeşme'de var! Hasat başlıyor, bu işi yapan paraya para demiyor: Kilosu 15 bin TL'den satılacak

"Traktör şambreliyle rafting yaptık"

Muhtar Savaş Akpınar yaptığı açıklamada, "Abiler bizi arabayla Reşadiye’ye bıraktı. Oradan şambrele binip Çakmak Köyü’ne kadar geldik. Çok güzeldi. Traktör şambreliyle rafting yaptık. Arkadaşlara da tavsiye ederim" dedi.

İLGİLİ HABER

Genç kadın girişimci köyünü üretim merkezine çevirdi! 6 bin ton üretimi ikiye katlayamazsa talebi karşılayamayacak
Genç kadın girişimci köyünü üretim merkezine çevirdi! 6 bin ton üretimi ikiye katlayamazsa talebi karşılayamayacak

Haberin Devamı

"Yüzmeyi bu çayda öğrendik"

Köy sakinlerinden Mehmet Çağman ise, "Çocukluğumuzdan beri Kelkit Çayı ile iç içeyiz. Yüzmeyle başlayan serüvenimiz şimdilerde şambrelle rafting yapmaya dönüştü. Bu bizim için hem nostalji hem de doğayla iç içe bir eğlence" ifadelerini kullandı.

Güncel Haberler

Dünyada sadece Yunanistan ve Çeşme'de var! Fiyatı gram altını üçe katladı, kilosu 15 bin TL'den kapış kapış gidiyor
#Gündem

Dünyada sadece Yunanistan ve Çeşme'de var! Fiyatı gram altını üçe katladı, kilosu 15 bin TL'den kapış kapış gidiyor

Tek bir tencereyle başladı, ürünleri Almanya, Hollanda ve İspanya'da marketlere girdi! Amerika ve Japonya tatmak için sırada bekliyor
#Ekonomi

Tek bir tencereyle başladı, ürünleri Almanya, Hollanda ve İspanya'da marketlere girdi! Amerika ve Japonya tatmak için sırada bekliyor

Genç kadın girişimci köyünü üretim üssüne çevirdi! 6 bin ton üretimi ikiye katlayamazsa talebi karşılayamayacak
#Gündem

Genç kadın girişimci köyünü üretim üssüne çevirdi! 6 bin ton üretimi ikiye katlayamazsa talebi karşılayamayacak