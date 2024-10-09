Kedi Faruk'un camdan itilmesine ilişkin dava da istenen ceza belli oldu

Beşiktaş Levent'te bulunan Terakki Vakfı Okulları'nda düzenlenen IELTS sınavı sırasında gözetmen olarak görev yapan üniversite öğrencisi Ferhat Ataman'ın, sınıfa giren okulun 'Faruk' isimli kedisini 5. kattan attığı iddiasıyla yargılandığı davaya devam edildi. İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Ferhat Ataman, sanığın avukatı, müşteki Terakki Vakfı avukatı ve İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi avukatları katıldı.

'KEDİNİN DÜŞME VE BAĞIRMA SESLERİNİ DUYDUK'

Tanık öğrenci M.Ç., mahkemedeki beyanında “Olay günü beş numaralı sınıfta İELTS sınavı için bulunuyordum. Sınavımız İngilizce dinleme sınavıydı. Ayağı kalkmamız sınav süresince yasaktı. Ancak sınıfta bulunan gözetmen kalkıp kağıtlarımızı kontrol edebiliyordu. Sınav sırasında cam ve kapılar açıktı. Sınıfta kedinin cama doğru yürüdüğünü gördüm. Kedinin nereden girdiğini tam olarak görmedim. Kedi sınıfa girer girmez sanık kediyi alıp cama iter gibi bıraktı. Daha sonra biz kedinin düşme ve bağırma sesini duyduk. Bu sırada sanık bize 'ben kediye bir şey olmadı, ben yürürken gördüm' dedi. Ben sanığın kediyi cam kenarına bırakırken ittiğini gördüm. Bizim sınava girdiğimiz sınıfın pencere dış kısmında kolonlar bulunduğundan kedinin yürümesi mümkün değildi. Dışarıda kedinin durabileceği bir alan vardı ancak yürüyebileceği bir alan yoktu" dedi.

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'KESİNLİKLE İTMEDİM'

Tanık beyanına karşılık sanık Ferhat Ataman, “Ben kesinlikle kediyi itmedim, camın kenarına bıraktım, olay sırasında tanık sırtı dönük şekilde sınavdaydı, bunu görmesi mümkün değildir" dedi.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanık Ataman'ın, 'Hayvanlara işkence yapmak veya acımasız ve zalimce muamelede bulunmak' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapsini istedi.

'YEDİ AYDIR PSİKOLOJİK BASKI VE TEHDİTLERE MARUZ KALIYORUM'

Mütalaaya karşı kendisine söz verilen sanık Ferhat Ataman, "Bana edilmedik küfür, hakaret kalmadı. Asla işlemediğim bir suçtan hapiste yattım. Yaklaşık yedi aydır psikolojik baskı ve tehditlere maruz kalıyorum. Değil bir kediyi, bu zamana kadar hiçbir canlıya zarar vermedim. Tüm aileme küfredildi. Her yerden tehdit ediliyorum. Ne dışarı çıkabiliyorum ne nefes alabiliyorum. Sosyal hayatım tamamen bitti. Aleyhte hususları kabul etmiyorum. Sınav esnasında kapı kilitliydi. Kedi, camdan içeri girdi. Benim kediyi tekrar bıraktığım yer kedinin yürüyüp, manevra yapabileceği, alandı. Ben kesinlikle kediyi itmedim, camın kenarına bıraktım. Olay sırasında tanığın sırtı cama dönüktü olay anını görmesinin imkanı yoktur" ifadelerini kullandı.

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Sanık avukatı ile müşteki avukatı esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamak için süre istedi. Mahkeme, sanık ile müşteki taraflarının mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı 23 Ekim'e erteledi.