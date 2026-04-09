Kaza yapan iki sürücü arasında levyeli kavga çıktı, o anlar cep telefonuna böyle yansıdı

Olay, öğle saatlerinde Altınşehir Mahallesi Yan yol Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, trafikte kaza yapan iki otomobil sürücüsü arasında kavga çıktı. Olayda sürücülerden biri elindeki levye ile tartıştığı kişiye saldırdı. Kavga, bu sırada yoldan geçen sağlık ekipleri ve diğer sürücülerin araya girmesiyle son buldu. Yaşananlar çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. (DHA)