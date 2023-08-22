Kaz Dağları'nda korkutan yangın! 2 saatte kontrol altına alındı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Kaz Dağları'nda çıkan yangın, havadan ve karadan 2 saatlik müdahaleyle kontrol altına alındı.
22.08.2023 - 15:47 | | DHA
Altınoluk Mahallesi yakınlarındaki Kaz Dağları'nda, saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yangın, kısa sürede büyüdü. Alevleri görenler, durumu orman ekiplerine bildirdi.
İhbarla bölgeye Edremit Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 1 helikopter, 3 arazöz ile 1 su tankeri ve itfaiye araçları sevk edildi. Yangın, 2 saatte kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.