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Kaz Dağları'nda korkutan yangın! 2 saatte kontrol altına alındı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Kaz Dağları'nda çıkan yangın, havadan ve karadan 2 saatlik müdahaleyle kontrol altına alındı.

22.08.2023 - 15:47 | | DHA
Kaz Dağları'nda korkutan yangın! 2 saatte kontrol altına alındı

Altınoluk Mahallesi yakınlarındaki Kaz Dağları'nda, saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yangın, kısa sürede büyüdü. Alevleri görenler, durumu orman ekiplerine bildirdi.

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İhbarla bölgeye Edremit Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 1 helikopter, 3 arazöz ile 1 su tankeri ve itfaiye araçları sevk edildi. Yangın, 2 saatte kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

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