Kayseri'nin göbeğinde satışa çıktı: Mahallenin gözü onda! İşte biçilen değer

Haberin Devamı

Yakut Mahallesi’nde yer alan bir adet dükkan nitelikli taşınmaz satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan taşınmaz için istenilen bedel ise milyonlarca lira oldu.

Yakut Mahallesi gelişiyor!



Şehir merkezine yakınlığı ve her geçen yükselen konutları ile gelişim gösteren Kayseri’de merkeze yakın bir noktada oturmak isteyenlerin tercih sıralamasında ilk başlarda gelen Yakut Mahallesi’nde ihale ile satışa çıkarılan dükkan 273,915 metrekare büyüklüğünde.

Akmescit Caddesi üzerinde…



Tapu kayıtlarından elde edilen bilgilere göre Yakut Mahallesi (Tapu: Pervane Mahallesi) Akmescit Caddesi üzerinde yer alan dükkan 11047 ada ve 1 parselde yer alıyor.

Muhammen bedel dikkat çekti!



Satış için ihaleye çıkarılan ilgili taşınmazın muhammen bedeli ise 16 milyon TL olarak belirtildi. İhaleye katılmak isteyen taliplilerin ihale saatinden ve tarihinden önce belirtilen ilgili hesaba geçici teminat bedeli olarak 480 bin TL ödeme yapması da gerekecek.

İhale ne zaman düzenlenecek?



İhale kapsamında ilgili şartları taşıyan ve başvuran talipliler için ihale 31 Temmuz 2025 tarihinde saat 14:00’da gerçekleştirilecek. İhale kapalı teklif artırım usulü ile gerçekleştirilecek. İhale yeri ise Kocasinan Belediyesi, Meclis Toplantı Salonu olarak belirtildi. İhaleye katılmak isteyenlerin ayrıca ihale dosyasını 4 bin TL karşılığında alması gerekecek. İhaleye ilişkin detaylı bilgiye ihaleyi düzenleyen idareden, idarenin web sitesinde yer alan bilgilerden elde edilebilecek.