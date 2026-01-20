Kayseri'de sürücüler yolda kaldı! İşte kapalı güzergâhlar

Yapılan denetimlere göre; Kayseri–Erciyes yolu, Kayseri–Nevşehir, Kayseri–Ankara, Kayseri–Sivas ve Kayseri–Yozgat karayollarında hava kapalı, hafif kar yağışı mevcut olup yol zemini ıslak olmasına rağmen yollar trafiğe açık durumda bulunuyor. Kayseri–Niğde karayolunda ise yağış olmadığı, zeminin kuru olduğu ve yolun trafiğe açık olduğu belirtildi.

Trafiğe kapatılan yollar

Öte yandan Kayseri–Pınarbaşı karayolu, kar yağışı ve karlı zemin nedeniyle çekici ve TIR trafiğine kapatıldı. Ayrıca Pınarbaşı–Gürün ve Pınarbaşı–Göksun karayollarının iki yönlü olarak tüm araç trafiğine kapalı olduğu bildirildi.

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin, tepe lambaları açık vaziyette seyir halinde denetimlerini sürdürdüğü ifade edilirken, sürücülerin hava ve yol koşullarına karşı dikkatli olmaları, trafik işaret ve uyarılarına uymaları istendi.