Kırşehir’de sel sonrası temizlik çalışmaları başladı! Sular çekildi çamur kaldı

3

Sel nedeniyle zarar gören ve yollarda mahsur kalan bazı araçlar ise çekiciyle kaldırıldı. Belediye ve ilgili kurum ekipleri tarafından cadde ve sokaklarda biriken çamur ile atıkların temizlenmesi için çalışmalar sürdürülürken, hasar tespit çalışmalarına da başlandı.